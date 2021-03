WHO: Každá třetí žena zažije násilí partnera nebo nátlak

Přibližně 31 procent žen ve věku 15 až 49 let, tedy až 852 milionů žen, má zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím, sdělila dnes WHO v Ženevě. Velká většina obětí, tedy 641 milionů žen, se s násilím setká v manželství nebo v partnerském vztahu.

"Výsledky ukazují šokující obraz," řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Každá čtvrtá žena mladší 24 let už podle studie zažila násilí ve vztahu. Zhruba šest procent žen hovoří o sexuálním napadení ze strany mužů, s nimiž nebyly ve vztahu. Vzhledem k tomu, že ženy bývají například po znásilnění často stigmatizovány, WHO předpokládá, že skutečný počet sexuálních útoků je mnohem vyšší.

WHO vyhodnotila více než 300 studií týkajících se tématu a souhrnné údaje se vztahují k období let 2000 až 2018. Autoři analyzovali materiály o násilí na ženách z 194 členských zemí WHO.

Násilí na ženách je rozšířeno po celém světě řekla Phumzile Mlamboová-Ngcukaová, výkonná ředitelka Subjektu OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women). "Během koronavirové krize jsme viděli, jak násilí vůči ženám přibylo, protože ženy byly uvězněny ve stejné domácnosti jako pachatelé," řekla šéfka organizace na virtuální tiskové konferenci WHO.

Podle studie pandemie situaci zhoršila, protože dívky byly více doma nebo proto, že partneři se při stresu v lockdownu uchylovali k násilí. Ve studii WHO ale údaje z pandemického roku 2020 zahrnuty nebyly.

Podle WHO jsou ženy zvlášť často vystaveny násilí v chudších zemích. V některých z nich údajně hovoří o zkušenostech se sexuálním donucováním polovina žen. Naopak nejnižší je podíl ženských obětí násilí v Evropě - nanejvýš 23 procent.

Násilí na ženách způsobuje nejen zranění, ale také deprese, stavy úzkosti, pohlavní a infekční nemoci a nechtěná těhotenství. "Je to starý problém, ale můžeme věci měnit," řekl dnes šéf WHO. Proti napadání žen lze podle něj bojovat spravedlivějšími zákony, vyššími platovým ohodnocením žen, vzdělávacími programy a odbouráváním stereotypů. Každý k tomu ale může přispět respektováním žen v běžném životě, zdůraznil šéf WHO.