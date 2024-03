Počet žen a dívek se zmrzačenými genitáliemi stále roste. Je jich téměř čtvrt miliardy

"Jsou to vskutku špatné zprávy. Je to obrovské číslo, počet, který je vyšší než kdykoli předtím," uvedla Claudia Coppaová, hlavní autorka zprávy zveřejněné na Mezinárodní den žen.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů může spočívat v částečném nebo úplném odstranění klitorisu i malých stydkých pysků a sešití vaginálního otvoru s cílem jeho zúžení.

To může způsobit fatální krvácení nebo infekce, ale také dlouhodobé důsledky v podobě problémů s plodností, komplikací při porodu, porodů mrtvého plodu či bolestivého pohlavního styku.

Nejvíce žen a dívek, které byly podrobeny mrzačení genitálií, žije v Africe – více než 144 milionů, uvádí zpráva. Dále následuje Asie (80 milionů) a Blízký východ (šest milionů). Průzkum se uskutečnil ve 31 zemích, kde jsou takové praktiky běžné.

Celkový nárůst lze ve velké míře připsat populačnímu růstu v jistých zemích, zpráva však zdůraznila i pokrok v redukování těchto praktik na jiných místech, píše AFP. Například v Sierra Leone kleslo procento dívek ve věku 15 až 19 let, které byly podrobeny mrzačení genitálií, za uplynulých 30 let z 95 na 61 procent. Výrazný pokles také zaznamenaly Etiopie, Burkina Faso a Keňa.

V Somálsku však bylo mrzačení pohlavních orgánů podrobeno až 99 procent žen ve věku 15 až 49 let. V Guineji to bylo 95 procent, 90 procent v Džibuti a 89 procent v Mali.

Coppaová zdůraznila, že i když se vnímání vyvíjí, mrzačení genitálií existuje již několik staletí. Proto změna sociálních norem a praktik, které s ním souvisí, trvají déle, dodala.

"V některých společnostech je to například považováno za nezbytný obřad přechodu, v dalších to souvisí se způsobem zachování cudnosti dívek. Je to způsob kontroly dívčí sexuality," řekla.

Matky podle ní mohou odmítat tuto proceduru pro své dcery, protože si "pamatují bolest... někdy je však bolest méně než ostuda, méně než důsledky, kterým budou muset být ony i jejich dcery vystaveny v případě, že nevyhoví očekáváním".

Dívky, které se této proceduře nepodrobí, mohou totiž čelit "důsledkům", například nebudou považovány za vhodné kandidátky na manželství.