WHO varuje před myšlenkou promoření populace

"Nikdy v historii veřejného zdraví nebyla využita kolektivní imunita ani jako strategie v reakci na epidemii, natož na pandemii," podotkl Ghebreyesus. "Je to jak vědecky, tak eticky problematické," upozornil.

Například kolektivní imunita proti spalničkám podle něj vyžaduje, aby bylo proočkováno 95 procent populace; zbylých pět procent pak ochrání skutečnost, že se spalničky nebudou šířit mezi očkovanými lidmi v jejich okolí. "Jinými slovy imunity je dosaženo ochranou lidí před virem, ne tím, že je viru vystavíme," doplnil šéf WHO.

Vysvětlil také, že zatím nevíme dost o tom, jak funguje imunita u lidí, kteří už se covidem-19 nakazili. "Většina nakažených lidí si vyvine imunitní reakci během prvních týdnů, ale nevíme, jak je tato reakce silná nebo trvalá, ani zda se u jednotlivých lidí neliší," připomněl s tím, že statistici v každém z posledních čtyř dní zaznamenali dosud nejvyšší počet nově ohlášených případů nákazy.

Před pravidelnou pondělní tiskovou konferencí v Ženevě se Ghebreyesus zúčastnil virtuální diskuse pořádané listem Financial Times. Tam uvedl, že pandemii covidu-19 bude možné rychle překonat, pokud státy použijí správné nástroje. V případě, že tak ale neučiní, může tu s námi být koronavirus ještě dlouho.

"Pokud použijeme správně nástroje, které máme po ruce, tak to můžeme brzy ukončit," uvedl s tím, že vakcína by mohla být k dispozici koncem letošního nebo začátkem příštího roku. "Pokud ale řádně nepoužijeme nástroje, které máme po ruce, pak by tu s námi tato nemoc mohla zůstat velmi dlouhou dobu," dodal.

Následně na svém twitterovém účtu upřesnil, že mezi nástroje, které WHO doporučuje v boji proti koronaviru, patří mimo jiné vyhledávání nakažených a vysledování jejich kontaktů, testování, izolace, karanténa, fyzický odstup, hygiena rukou, nošení roušky, zakrývání úst kapesníkem při kašli, větrání a vyhýbání se davům.

Celosvětově se podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) nákaza koronavirem potvrdila již u více než 37,5 milionu lidí a více než milion nakažených zemřelo. V počtu infikovaných v absolutních číslech vedou Spojené státy následované Indií, Brazílií a Ruskem.