Za bití v ruské věznici soud potrestal dozorce, ne náčelníky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud v ruské Jaroslavli dnes vynesl rozsudky v případu zmlácení vězně dozorci v místní věznici, který před časem otřásl celou zemí díky nahrávce z bití zveřejněné opozičním listem. Soud nečekaně zprostil viny náčelníky vězeňského zařízení, zatímco 11 dozorců potrestal za zneužití pravomocí nepodmíněnými tresty od tří let do čtyř let a tří měsíců vězení, uvedl na svém webu deník Kommersant.