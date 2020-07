"Zastavme nenávist pro zisk." Britští labouristé se připojili k bojkotu facebooku

"Všichni poslanci Labouristické strany používají facebook k šíření svých sdělení, ale co už nyní dělat nebudeme, je reklama na facebooku," řekla Reevesová pro BBC.

Podle listu The Sunday Times rozhodl šéf labouristů Keir Starmer o "totálním bojkotu" politické reklamy na facebooku, čímž chtěl vyjádřit solidaritu s hnutím Black Lives Matter (na černošských životech záleží). To se dostalo do popředí světového zájmu po masivních demonstracích proti rasismu a policejní brutalitě v USA, jež vyvolalo úmrtí černocha George Floyda po tvrdém zásahu bělošského policisty. Podle The Sunday Times strana vynaložila přes 1,2 milionu liber (35,75 milionu korun) na facebookovou reklamu před posledními parlamentními volbami, jež se konaly v polovině loňského prosince.

Podle Reevesové je bojkot způsobem, jakým vyvinout tlak na společnost Facebook, aby přijala rozhodnější kroky proti "zločinům z nenávisti a nenávistným projevům".

K celosvětovému bojkotu se již připojila téměř tisícovka společností, včetně velkých jmen jako Adidas, Coca-Cola, Unilever či Starbucks. Kampaň s názvem Stop Hate For Profit (Zastavme nenávist pro zisk) zahájily ve Spojených státech nevládní organizace na obranu občanských práv.

