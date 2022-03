Zelenského navrhují na Nobelovu cenu Halík a Žantovský

Dopis podepsal ještě předseda Sekyra Foundation Luděk Sekyra, který s Halíkem spolupracuje. Navrhovatelé v něm píší, že ruská invaze na Ukrajinu není jen lokálním konfliktem. "Tato válka se stala symbolem boje za univerzální hodnoty," napsali. Ruský prezident Vladimir Putin podle nich nejprve okupuje regiony u hranic, potom celou Ukrajinu a pokud ho demokratický svět nezastaví, bude pokračovat dál.

Připomínají, že Zelenskyj měl po vypuknutí války možnost opustit zemi a odejít do bezpečí. Zvolil však druhou možnost a zůstal ve své vlasti, jako nejvyšší velitel ozbrojených sil i jako ten, kdo dodává milionům Ukrajinců pocit, že v této těžké době nezůstali sami. "Ukázal příkladnou odvahu, jednu z nejdůležitějších lidských ctností. Je to člověk, který inspiruje svět svou lidskostí a přesvědčením," napsali ve svém zdůvodnění toho, proč by měl Zelenskyj cenu dostat.

Halík to, že by si podle něj Zelenskyj zasloužil Nobelovu cenu, uvedl už 12. března při přebírání Komenského ceny v nizozemském Naardenu. Zmínil, že cenu by měl dostat ukrajinský prezident a ukrajinský lid.

"Přijímáme dnes Komenského cenu, připomínáme si muže, který zakusil utrpení války a exilu, ale neztratil důvěru v Boha, ve vítězství míru a humanitu. Jsem přesvědčen, že prezident Zelenskyj a lid Ukrajiny, který krvácí v zápasu za návrat míru, svobody a spravedlnosti, plně zaslouží Nobelovu cenu míru," uvedl tehdy český katolický kněz a myslitel.

Loni Nobelovu cenu za mír získali novináři Dmitrij Muratov z Ruska a Maria Ressaová z Filipín za svůj boj za svobodu slova. Letošního laureáta oznámí norský Nobelův výbor na začátku října.