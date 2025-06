Ukrajina odstupuje od důležité mezinárodní úmluvy. Není první

O Zelenského rozhodnutí informoval web Kyiv Independent. K úmluvě z roku 1997 se původně připojilo přes 160 zemí světa ve snaze ochránit civilisty, protože protipěchotní miny mohou působit nevratná zranění či smrt i mnoho let po koncích konfliktů.

"Rusko není stranou této úmluvy a masivně používá tyto miny proti naší armádě a civilistům," vysvětlil zákonodárce Roman Kostenko postup ukrajinské strany v příspěvku na facebooku. Pobaltské státy a Polsko již v březnu oznámily, že hodlají od úmluvy odstoupit. Ukázalo se tak, jak konflikt na Ukrajině ovlivňuje v otázkách obranyschopnosti i další evropské státy.

Protipěchotní miny jsou rozesety napříč bojištěm na Ukrajině, přičemž vojáci při explozích často přicházejí o končetiny. Ukázalo se přitom, že Rusové je ve velkém rozmístili na územích, která se Ukrajincům následně podařilo znovu osvobodit.

Moskvu loni v tomto ohledu naštvala administrativa tehdejšího amerického prezidenta Joea Bidena, která schválila poskytnutí protipěchotních min Kyjevu. Ministr obrany Lloyd Austin tehdy řekl, že mají ukrajinské armádě pomoci se zastavením ruského postupu.

"Tohle je krok, který si realita války dlouho žádala," komentoval Kostenko prezidentův podpis dekretu.

"This is a step that the reality of war has long demanded," Kostenko said in the Facebook post announcing a significant move forward in withdrawing from the major mine treaty.

Now that Zelensky signed the decree, which has not been officially published yet, enacting the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine, it will land on the parliament's table, Kostenko said. The dates when the decision will take effect are still unclear.