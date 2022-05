Zelenskyj oznámil, že mluvil s Bennettem o "skandálních" slovech Lavrova

Zelenskyj v novém videu uvedl, že slova Lavrova pobouřila celý svět. O rozhovoru s Bennettem ukrajinský prezident informoval i na twitteru, ruského ministra zahraničí ale v tomto příspěvku nezmiňuje. Hovoří v něm o "plodných vyjednáváních", při nichž informoval premiéra Izraele o "odporu vůči agresorovi" a o situaci v přístavu Mariupol.

Held fruitful negotiations with the Prime Minister 🇮🇱 @naftalibennett. Congratulated him and the people of Israel 🇮🇱 on Independence Day! Have informed him about countering the aggressor and about the critical situation in Mariupol.