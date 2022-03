Zelenskyj požaduje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

"Je nezbytné alespoň přestat bombardovat lidi, jen přestat bombardovat a poté si sednout k vyjednávacímu stolu," řekl Zelenskyj v rozhovoru. Zatímco prezident hovořil, objevila se zpráva, že ruská raketa zasáhla televizní věž v Kyjevě. Dříve během dne rakety dopadly na centrum východoukrajinského Charkova. Podle agentury Reuters první kolo jednání mezi oběma stranami konfliktu tento týden nepřineslo žádný pokrok.

Zelenskyj dále řekl, že pokud by NATO uzavřelo dveře Ukrajině v její snaze vstoupit do aliance, tak by Kyjev žádal právně závazné bezpečnostní záruky. Ukrajina naléhá, aby NATO urychlilo její vstup do aliance, což je vyhlídka, kterou ostře odmítá Rusko.

"Naši partneři, pokud nejsou připraveni přijmout Ukrajinu do NATO... protože Rusko nechce, aby Ukrajina byla v NATO, by měli vypracovat společné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu," řekl Zelenskyj. "To znamená, že máme svou územní celistvost, že naše hranice jsou chráněny, máme zvláštní vztahy se všemi našimi sousedy, jsme zcela v bezpečí a garanti, kteří nám poskytují bezpečnost, to garantují právně," dodal.

Zelenskyj zároveň poznamenal, že mu americký prezident Joe Biden osobně sdělil, že nyní není čas na zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou, po které volá Kyjev. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v pondělí uvedla, že Spojené státy takové opatření nepodpoří. Podle ní by tento krok znamenal válku USA s Ruskem.

Podobně se dnes vyjádřil britský premiér Boris Johnson. "Pokud mluvíme o bezletové zóně, tak jsem už i Volodymyru Zelenskému několikrát zopakoval, že důsledkem by bohužel bylo, že by se Británie podílela na sestřelování ruských letadel a zapojila se do přímého boje s Ruskem - to my udělat nemůžeme," řekl Johnson podle serveru Independent.