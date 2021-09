Zelenskyj připouští možnost války mezi Ukrajinou a Ruskem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připouští možnost úplné války s Ruskem, nicméně by to podle něj byla "největší chyba". Podle agentury TASS to dnes mimo jiné řekl v průběhu diskuse fóra YES Brainstorming.