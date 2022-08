Zelenskyj se sešel s Grossim. Od mise MAAE čeká nejen analýzu situace

"Důvěřujeme vašim odborníkům. Chtěli bychom ale, aby to byla nejen kontrola," uvedl Zelenskyj. "Pro nás jsou důležité naléhavé požadavky ze strany MAAE, ze strany OSN .... na urychlenou demilitarizaci elektrárny, stažení všech vojáků Ruské federace se všemi zbraněmi, osvobození naší elektrárny," uvedl dále prezident, podle něhož je také nutné předání atomové elektrárny pod kontrolu Ukrajiny.

To je podle něj jediný způsob, jak eliminovat rizika spojená s jadernou energií. Obavy z možné jaderné havárie se objevily poté, co tuto největší atomovou elektrárnu v Evropě obsadila v březnu ruská invazní armáda. "Je to jedna z prioritních bezpečnostních otázek pro Ukrajinu a celý svět," poznamenal Zelenskyj podle agentury AFP, přičemž varoval, že kvůli ruské okupaci zařízení hrozí jaderná katastrofa.

Delegace MAAE vedená Grossim přicestovala do Kyjeva, odkud se má vydat do Záporožské jaderné elektrárny, aby tam provedla inspekci. Zařízení je v posledních týdnech pod palbou, ze které se navzájem viní Ukrajina i Rusko. V chodu ji stále udržují ukrajinští zaměstnanci, jsou ale pod dohledem ruských jednotek a expertů. MAAE už dříve uvedla, že cílem mise je posoudit fyzické poškození elektrárny, funkčnost bezpečnostních systémů a pracovní podmínky zaměstnanců a rovněž provést "naléhavá ochranná opatření".

S cestou jaderných inspektorů přes ukrajinské území souhlasilo také Rusko, které však podle poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljaka záměrně ostřeluje koridory určené pro jejich cestu, čímž se snaží přimět misi jet k cestě přes okupovaná území.