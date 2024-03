Finové se Putina nebojí. Ukrajina může bombardovat Rusko našimi zbraněmi

Uvedl na pravou míru fakt, že omezení Kyjevu byla nařízena státy, které poskytují na bojiště rakety s dlouhým doletem. Informovala televizní stanice Yle.

„Pokud to bude nutné, Ukrajina by měla zasáhnout i vojenské cíle na ruské straně. Je to zcela legitimní obranná bitva, kterou Ukrajina svádí. Charta OSN umožňuje útoky na vojenské cíle přes pozemní hranice,“ řekl Jukka Kopra, předseda finského parlamentního obranného výboru.

Finské ministerstvo obrany zaujalo odlišný postoj ve srovnání s německým kancléřem Olafem Scholzem v otázce dodávek zbraní pro Ukrajinu, uvádí Politico.

To je velký rozdíl oproti jiným západním zemím včetně Německa, kde se kancléř Olaf Scholz zdráhá poslat na Ukrajinu rakety dlouhého doletu Taurus, protože se obává, že tyto zbraně budou použity k zasažení cílů hluboko uvnitř Ruska a vtáhnou Německo přímo do války s ruským vůdcem Vladimirem Putinem.

„Vyzývám Německo, aby to vážně zvážilo. Německá vláda ví, že by byly velmi důležité,“ řekl Häkkänen.