Guterres: Válka, klimatická krize a pandemie koronaviru ohrožují pokrok celosvětového zdravotnictví

"Pokrok je ohrožen," řekl šéf OSN, pod kterou spadá i Světová zdravotnická organizace (WHO), ve videovzkazu na začátek 76. výročí. Světového zdravotnického shromáždění. Spolu s dalšími předními činiteli vyzval k zajištění dostupné základní zdravotní péče pro všechny lidi na světě.

Následně zazněl i apel na nutnost připravit se na řešení budoucích pandemií. "Konec covidu-19 jako globální zdravotní nouze není jen koncem zlého snu, ze kterého jsme se probudili," uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle něj je na čase začít vyjednávat o globální dohodě o boji proti pandemiím, která by účinněji chránila lidstvo před vznikem a šířením nakažlivých nemocí. Návrh takové dohody by mohl být připraven do roku 2024 a měl by zajistit, že v případě budoucí krize dojde k rychlejšímu zastavení šíření nemoci a spravedlivější distribuci ochranných materiálů, vakcín a léků.

"Existují obrovské rozdíly v přístupu ke zdravotnickým službám, mezi jednotlivými zeměmi i v rámci nich. To platí i pro komunity," podotkl Tedros na shromáždění, na němž mají státy diskutovat o tom, jak dosáhnout přístupu k základní zdravotní péči pro osm miliard lidí.

Guterres také připomněl, že WHO slaví 75 let od svého založení a během této doby se průměrná délka života dramaticky zvýšila. Bylo dosaženo velkého pokroku v boji proti dětské úmrtnosti a nakažlivým chorobám. Další lékařský pokrok ale ohrozila pandemie covidu, klimatická krize a nově i válka na Ukrajině.