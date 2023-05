Harry a Meghan mají smůlu. Agentura odmítla jejich žádost o předání snímků z automobilové honičky

Bulvární agentura Backgrid USA sdělila v pátek CNN, že odpověděla na dopis právního týmu Sussexů a uvedla, že materiál chráněný autorskými právy patřil agentuře a pár na něj nemá žádná práva. CNN tento neviděla dopis však nemá k dispozici.

Ve středu se rozhořela veřejná debata poté, co mluvčí královského páru vydal prohlášení, které odsuzovalo "neustálé pronásledování", jež vedlo k několika incidentům na silnicích, střetům s chodci a dokonce se dvěma důstojníky newyorské policie. Tato situace způsobila hádku mezi členy královské rodiny a Meghaninou matkou Doriou Raglandovou.

Vyjádření newyorského policejního oddělení, starosty města a zdroje činných v trestním řízení potvrdily obrysy vyprávění páru o tom, co se stalo poté, co opustili předávání cen Ms. Foundation's Women of Vision, kde byla Meghan oceněna. Jazyk používaný ve výpovědích byl však zdrženlivější.

Newyorská policie jednoduše uvedla, že „mnoho fotografů“ po jejich odchodu z Ziegfeld Ballroom „ztížilo jejich přepravu“. Starosta New Yorku Eric Adams zpochybnil dvouhodinovou honičku, ale dodal, že bez ohledu na délku byl incident „bezohledný“ a „nezodpovědný“.

Fotografická agentura obdržela dopis, jak píše BBC, ve kterém žádá Backgrid, aby poskytli kopie všech fotografií, videí a nebo filmů pořízených jejich fotografy poté, co pár opustil akci. Agentura v reakci uvedla, že vlastnickými právy disponuje jejich vlastník a třetí strany nemají právo na předání, jak je to možné u královského dvora. Sussexové odmítli komentovat tuto záležitost při dotazu od CNN.

Kalifornská fotografická agentura již dříve ve čtvrtek CNN řekla, že bere „obvinění prince Harryho vážně“ a po úterní automobilové honičce provede vyšetřování, přestože fotografové na místě „měli pocit, že páru v žádném okamžiku nehrozí bezprostřední nebezpečí. “

Středeční incident mezi Sussexy a bulvárním tiskem vyvolal celosvětový zájem médií a znovu připomněl okolnosti spojené s tragickou smrtí jeho matky princezny Diany. Ta zemřela v roce 1997 ve vysoké rychlosti v Paříži v důsledku autonehody, kdy utrpěla vážná vnitřní zranění. Harry se často otevřeně vyjádřuje o traumatu ztráty matky v jeho 12 letech. Popisuje, jak každý záblesk fotoaparátu ho vrací zpět k jednomu z nejhorších okamžiků jeho života. V dokumentech Netflixu, které byly vydány minulý rok, Harry opakoval paralely mezi zacházením, které média projevují vůči jeho manželce, a tím, kterému musela čelit jeho matka téměř před třiceti lety.