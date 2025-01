Může Trump skutečně získat Grónsko? USA už to jednou zkusily, tentokrát mohou uspět

Historicky USA již jednou nabídly Dánsku odkup Grónska, což ukázaly odtajněné dokumenty z 90. let. Přestože mezinárodní právo v současnosti považuje koupi, prodej nebo anexi území za kontroverzní, některé příklady z minulosti ukazují, že podobné transakce byly možné. Například Dánsko v 17. století zakoupilo ostrov Svatý Kříž, který byl později začleněn do Amerických Panenských ostrovů.

Grónsko má však nyní status autonomního území Dánska s rozsáhlými pravomocemi, včetně samosprávy. Přestože Kodaň stále spravuje zahraniční politiku a obranu ostrova, vláda Grónska již několikrát deklarovala svůj záměr stát se nezávislým státem. Prodej Grónska by byl nejen právně sporný, ale narazil by i na odpor místních obyvatel, kteří si svou autonomii a přírodní bohatství cení více než možné ekonomické výhody ze spojení s USA.

Alternativou k přímé koupi by mohla být dohoda podobná tzv. Compact of Free Association, kterou mají Spojené státy s Mikronésií, Marshallovými ostrovy a Palau. Tyto dohody umožňují USA udržovat vojenskou přítomnost na území těchto států výměnou za ekonomickou a obrannou pomoc. Podobná dohoda by mohla zmírnit tlak na Dánsko a zároveň posílit americkou přítomnost v arktickém regionu, který je strategicky důležitý vzhledem k rostoucím ambicím Číny a Ruska.

Jednou z nejvíce kontroverzních možností by byla vojenská anexe. Takový krok by ovšem vyvolal mezinárodní odsouzení a destabilizoval vztahy mezi USA, Evropou a dalšími globálními hráči. Přirovnání k invazím Saddáma Husajna nebo Vladimira Putina ilustruje, jak nepřijatelný by tento scénář byl pro mezinárodní společenství.

Spojené státy již nyní provozují vojenskou základnu Pituffik (Thule) na severozápadě Grónska, která je klíčová pro obranné radary a sledování Arktidy. Rozšíření této přítomnosti, například instalací sofistikovanějších senzorů, by mohlo posílit obranu proti potenciálním hrozbám z Ruska a Číny. Tato možnost je méně kontroverzní, ale stále závisí na souhlasu grónské vlády.

Hlavní překážkou jakéhokoli pokusu o získání Grónska je jeho strategická hodnota a přírodní bohatství, které zahrnuje rozsáhlé zásoby minerálů a nerostných surovin. Grónští lídři opakovaně zdůrazňují, že ostrov není na prodej. Přestože Dánsko možná nebude schopno dlouhodobě hájit Grónsko v případě jeho nezávislosti, politická i ekonomická cena za prodej nebo přenechání suverenity USA by byla obrovská.

Ačkoliv je teoreticky možné, aby Spojené státy získaly Grónsko některou z uvedených cest, realita je značně složitější. Právní překážky, odpor místních obyvatel a mezinárodní důsledky činí tento scénář velmi nepravděpodobným. Grónsko zůstává jedním z klíčových hráčů v arktickém regionu, a jeho budoucí postavení bude pravděpodobně více ovlivněno jeho vlastními kroky k nezávislosti než jakýmkoliv pokusem o jeho získání Spojenými státy.