Hizballáh zatahuje Libanon do války, oznámil Izrael

Do konce listopadu bude v České republice k dispozici 360 000 balení penicilinu, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v dnešním vysílání pořadu Partie na CNN Prima News. Podle něj je penicilin postupně dodáván do lékáren, avšak distributoři zatím nezajišťují rovnoměrné dodávky léku do všech lékáren.