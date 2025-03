„Putin a Trump se dohodli na spolupráci při řešení situace na Ukrajině,“ uvedl list Izvestija „Rekordně dlouhý telefonát mezi Putinem a Trumpem,“ napsala Komsomolskaja pravda, která na svém webu dodala: „Zdá se, že Rusko zde dosáhlo diplomatického vítězství.“

Proč je hovor v Moskvě považován za úspěch? Především proto, že Vladimir Putin nebyl během více než dvouhodinového rozhovoru nucen učinit žádné významné ústupky vůči Ukrajině ani Spojeným státům. Naopak – v podstatě odmítl návrh prezidenta Trumpa na okamžité a bezpodmínečné třicetidenní příměří.

Místo aby americká administrativa stupňovala tlak na Moskvu prostřednictvím přísnějších sankcí, přistoupila na smířlivější tón a Kreml za telefonát spíše ocenila.

„Byl to skvělý hovor,“ řekl Trump televizi Fox News. Steve Witkoff, Trumpův zvláštní zmocněnec, k tomu dodal: „Musím pochválit prezidenta Putina za to, co dnes v tom hovoru udělal, aby přiblížil svou zemi k finální mírové dohodě.“

Moskva nejenže nepřistoupila na Trumpův návrh příměří, ale prezident Putin si zároveň stanovil vlastní podmínky, které jsou pro Ukrajinu prakticky nepřijatelné.

Mezi tyto požadavky patří ukončení západní vojenské pomoci Ukrajině, zastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou a přerušení mobilizace na Ukrajině. Tyto podmínky jsou vnímány jako pokus zajistit kapitulaci Ukrajiny spíše než reálnou cestu k míru.

Je těžké si představit, že by Kyjev na takové podmínky přistoupil. Otázkou nyní zůstává, zda se Trumpova administrativa může nechat Moskvou přesvědčit, že tyto podmínky jsou přijatelné – a pokud ano, zda by se Washington pokusil Ukrajinu k jejich přijetí přinutit.

Mnohé bude záležet na tom, zda Kreml dokáže Trumpa přesvědčit, že pro Spojené státy je výhodnější posilovat vztahy s Moskvou než jednoznačně stát na straně Ukrajiny.

Aby Kreml tento postoj podpořil, ruští představitelé již naznačují možnost ekonomické spolupráce s USA. Rusko například nabízí Spojeným státům společné projekty v oblasti těžby hliníku a vzácných minerálů.

Zdá se, že tento přístup může mít určitý účinek. „Rádi bychom měli s Ruskem více obchodu,“ řekl Trump v úterý v rozhovoru pro Fox News. „Mají některé velmi cenné suroviny, včetně vzácných kovů. Mají obrovské území, největší na světě. Mají věci, které bychom mohli využít.“

Podle deníku Izvestija je ruská strategie jasná: vytvořit s USA tak výhodné ekonomické vztahy, že by jejich přerušení bylo pro Ameriku příliš nákladné.

Ještě před týdnem americká administrativa prohlašovala, že „míč je na straně Ruska“. Putin ale nyní odmítl bezpodmínečné příměří a poslal „míč“ zpět do amerického hřiště.

Diskuze mezi Ruskem a Spojenými státy o Ukrajině i vzájemných vztazích však budou pokračovat – a právě tyto jednání pravděpodobně ovlivní Trumpovy další kroky.