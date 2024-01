Jednou z největších překážek rozvoje Slovenska je nekulturnost, řekla v projevu Čaputová

Svět se překlopil do roku 2024. Obyvatelé atolu Kiritimati, známého také jako Vánoční ostrov ve státě Kiribati, přivítali nový rok jako první v 11:00. Po nich zažili silvestrovské oslavy obyvatelé Nového Zélandu, Japonska i Číny. Ohňostroje oslavující vstup do roku 2024 byly odpáleny i v Česku, a to včetně Prahy, kde na několika místech platí zákaz používání pyrotechniky. Do ulic proto vyrazili kromě lidí oslavujících příchod nového roku také policisté.