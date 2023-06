Kachovskou přehradu zřejmě zničila ruská motostřelecká brigáda, řekl Podoljak

"Je to předběžná informace, vše se bude ověřovat. Ale (jednotka) tam byla umístěna a jsou předběžné informace, že to udělali vojáci 205. motostřelecké. Budeme to prověřovat," řekl Podoljak.

Přehrada Nová Kachovka v Chersonské oblasti byla dnes fatálně poškozená. Ukrajinská armáda z jejího zničení obvinila Moskvu, ta se brání a tvrdí opak. O zničení přehrady informoval prostřednictvím twitteru také poradce ukrajinského resortu zahraničí Anton Gerashchenko.

Prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj svolá mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti Ukrajiny kvůli výbuchu hráze. "Kachovská vodní elektrárna je spodním a posledním stupněm dněperských vodních elektráren, která se nachází pět kilometrů od města Nová Kachovka v Chersonské oblasti. Její zničení může vést k úmrtí milionů lidí," popsal Cherashchenko.

Ukrajinské ministerstvo vnitra na sociální síti Telegram upozornilo obyvatele, ať vypnou veškeré elektrické spotřebiče, vezmou si doklady a nejnutnější věci a postarají se o své blízké a domácí zvířata. Vyzývá je, ať se řídí pokyny záchranářů a policie.

"Jednotky Národní policie a Státní služby pro mimořádné situace Chersonské oblasti jsou v pohotovosti, aby varovaly a evakuovaly civilní obyvatelstvo z potenciálních záplavových oblastí na pravém břehu Dněpru, konkrétně z obcí Mykolaivka, Olhivka, Lvove, Tyahynka, Ponyativka, Ivanivka, Tokarivka, Prydniprovske, Sadove a části města Cherson – ostrova Korabel," píše resort.

Jeden z nejvyšších představitelů Ukrajiny, vedoucí Zelenského prezidentské kanceláře Andrij Jermak, označil zničení přehrady Nová Kachovka za "ekocidu". "Rusové budou zodpovědní za možné odebrání pitné vody pro lidi na jihu Chersonské oblasti a na Krymu, možné zničení některých osad a biosféry. Je to ekocida. Bezpečnost lidí je dnes prioritou. Musíme zajistit, aby byl nepřítel potrestán na mezinárodní úrovni," varoval.