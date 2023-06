Kaczyński chce referendum kvůli migrační reformě. V Česku proti ní brojí Babiš

"Nebudeme s tím souhlasit, ani polský lid s tím nesouhlasí. Mělo by to být předmětem referenda. A my ho zorganizujeme," řekl Kaczyński podle TVP během jednání dolní parlamentní komory, zatímco se probíral návrh unijní migrační reformy.

Šéf polské vládní strany Právo a spravedlnost prohlásil, že rozhodnutí EU narušuje suverenitu Polska a dalších evropských zemí. "To je ta nejdůležitější věc," poznamenal. "Přijali jsme několik milionů ukrajinských uprchlíků, až dva miliony natrvalo," zdůraznil Kaczyński.

V Česku čelí kritice kvůli souhlasu s reformou ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Expremiér Andrej Babiš dnes na twitteru napsal, že vicepremiér lže. "Bez jakéhokoliv mandátu zničil vše, proti čemu jsme bojovali a co jsme jasně odmítli v roce 2019 i 2020. Místo aby hájil zájmy našich občanů, tak prodal naši suverenitu. Nikdo nám nesmí říkat, kdo v naší zemi bude žít. Evropa teď otevřela pašerákům dveře dokořán," podotkl.

Rakušan tvrdí, že povinné relokační kvóty v migračním paktu nejsou. "Naplnili jsme tak přesně to, co chtěla i minulá vláda. A jedna poznámka na okraj. Solidarita neznamená jenom z EU brát, ale taky si nějakým způsobem vzájemně a zcela samozřejmě pomáhat," uvedl ministr na sociální síti.

Unijní návrh nahrazuje závazné kvóty na přerozdělování migrantů mechanismem, v němž každá členská země bude zodpovídat za určitý počet lidí, které však nemusí nutně přijímat. Místo toho může poskytnout peníze či jinou pomoc, například experty či materiál.