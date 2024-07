Právo a spravedlnost? Zloději a darebáci. Tusk jde soupeřům po krku, budí to obavy

Jak píše server Politico, vláda má podezření, že tyto praktiky strana prováděla během celých osmi let vládnutí. Už teď čelí několik poslanců PiS a krajně pravicového Suverénního Polska „možným soudním procesům a trestům odnětím svobody“. To by je oslabilo před prezidentskými volbami, které se konají příští rok.

Tusk protivníky z PiS označil za „zloděje, darebáky, lidi bez svědomí, kteří tolik let okrádali Polsko“. Za zaměření proti této straně už si ale zasluhuje napříč Polskem kritiku, protože podle některých to dělá na úkor „ambiciózních státních projektů a dalších otázek, jako je zdvojnásobení nezdanitelných příjmů,“ píše Politico.

Polský premiér je ale neústupný. „To je jeden ze čtyř závazků, které jsem přijal, pohnat zlo k odpovědnosti. Chcete to udělat rychleji? Bude to rychlejší,“ prohlásil.

Konkrétně jde „po krku“ někdejší vládě PiS za „plýtvání obrovským množstvím peněz“. Jde například o projekt výstavby nového letiště na zelené louce ve středním Polsku, špatné hospodaření ve státem kontrolované rafinerii PKN-Orlen, zneužívání veřejnoprávních médií coby propagandistických kanálů PiS a nákupy špionážního softwaru pro sledování politických oponentů.

Podle polského ministra spravedlnosti Adama Bodnara jde o velice náročný proces. „Těchto případů je velmi mnoho a vyžadují mimořádnou rozhodnost státních zástupců, ale také velkou pozornost věnovanou detailům,“ nastínil.

Upozornil, že se vláda snaží o to, aby se vyhnula obviněním z propagandistické činnosti. „Vyúčtování zneužití předchozí vlády nemůže být propagandistickým mechanismem, musí to být řádná právní práce,“ podotkl Bodnar. Ten má za úkol věnovat se také svému předchůdci Zbigniewu Ziobrovi, u kterého panuje podezření, že se některých nekalých praktik účastnil.

Opozice se ale silně brání. „Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili do obrany těchto pronásledovaných lidí, kteří jsou na příkaz Tuska a Bodnara brutálně týráni,“ pronesl poslanec Michał Woś ze strany Suverénní Polsko.

Právě Woś byl minulý měsíc zbaven poslanecké imunity poté, co na jeho hlavu padlo obvinění ohledně nákupu špionážního softwaru Pegasus. Další na řadě by měl být Marcin Romanowski, bývalý náměstek ministra spravedlnosti, který se měl společně s ministrem Ziobrem podílet na zneužití Fondu spravedlnosti. Jde o speciální fond, který má pomáhat obětem trestných činů; prokuratura ale míní, že byl využit k politickým účelům.

Podle polského serveru Wyborcza předseda PiS Jarosław Kaczyński již před volbami v roce 2019 Ziobra varoval, aby „okamžitě zakázal kandidátům strany Solidarna Polska (dřívější název pro Suverénní Polsko, pozn. red.) používat Fond spravedlnosti ve volební kampani“.

Příslušníci Agentury vnitřní bezpečnosti v březnu letošního roku zatkli Romanowského, protože byl jako náměstek ministra spravedlnosti odpovědný za nakládání s penězi z fondu. Právě při domovní prohlídce našli dopis od Kaczyńského.

Jeden z poslanců PiS Michał Wójcik okamžitě obvinil Tuskovu vládu z pronásledování politických oponentů. „Jsme šokováni informacemi o okolnostech zatčení a zadržení otce Michaela Olszewského, který je v současné době v dočasné vazbě,“ zdůraznil.

Jak informoval polský server wPolityce.pl, představitel Tuskovy strany Občanská platforma Roman Giertych oznámil, že na prokuraturu podal oznámení o možném spáchání trestného činu samotným předsedou PiS. „Neoznámil orgánům činným v trestním řízení trestný čin, který spočíval v odčerpání peněz z Fondu spravedlnosti pro volební účely poslanci strany Solidarna Polska s cílem zatajit skutečnost, která by mohla vést ke ztrátě dotací pro stranu Právo a spravedlnost,“ shrnul Giertych.

Současně založil ministr spravedlnosti Bodnar úřad speciálního kárného ombudsmana, který „požene k odpovědnosti“ 18 soudců obecních soudů, kteří se měli spolčit s PiS. „Ombudsman nejprve provede šetření, a pokud zjistí, že se dopustili kárného provinění, podá na ně kárné žaloby,“ napsal server OKO.press.