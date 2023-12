Donald Tusk slaví. "Jste německý agent!" vykřikl v Sejmu Kaczyński, který neunesl prohru

Donald Tusk, představitel polské demokratické opozice, byl nakonec v pondělí večer zvolen novým parlamentem za premiéra. Toto rozhodnutí padlo po celodenním jednání, během něhož byla znovu otevřena řada kontroverzních témat spojených s postkomunistickou politikou v Polsku.

Tusk potvrdil, že v úterý opět vystoupí před poslance, aby formálně žádal o důvěru pro svoji novou vládu.

I když strana PiS získala nejvíce hlasů v parlamentních volbách v polovině října, ztratila většinu v parlamentu. Navzdory tomu prezident Andrzej Duda, spojenec strany PiS, svěřil úkol sestavit novou vládu stávajícímu premiérovi Mateuszi Morawieckému. Avšak včerejším hlasováním vláda nezískala důvěru, a tak v souladu s polskou ústavou přišla řada na Sejm, který musel rozhodnout.

„Chci poděkovat Polkám a Polákům. Děkuji Polsko, je to opravdu nádherný den. Ne pro mne, ale pro všechny, kteří dlouhá léta věřili, že ještě bude líp a že zaženeme temnotu a zlo. Díky vám se to stalo,“ řekl Tusk.

Ironicky poděkoval i zástupcům strany PiS za to, že svou politikou probudili miliony Poláků, kteří je nakonec odstranili od moci. Slíbil, že náprava křivd začne ihned.

Po skončení pondělního jednání vůdce strany PiS Jarosław Kaczyński přistoupil podle serveru Balkan Insight k řečnickému pultu s mikrofonem a obvinil Tuska, že je "německý agent".

Po tomto incidentu se maršálek Sejmu Szymon Holownia omluvil za takové chování. Holownia už předtím radil Kaczyńskému, že umět prohrávat je klíčovou součástí politiky.

Poté, co byl Tusk jmenován, všichni členové publika vstali a zazpívali polskou hymnu „Marsz Dąbrowski“.

Donald Tusk nyní jedná s prezidentem Dudou, jak uvádí list Gazeta Wyborcza. Pro nástup nové vlády do funkce je nezbytné, aby její členové složili přísahu, kterou přijme prezident. Nová vláda by podle prezidentovy spolupracovnice Malgorzaty Paprocké by nová vláda mohla složit přísahu již ve středu.

Tusk je připraven nastínit svou vizi vládnutí parlamentu v úterý ráno a jeho vlastní návrh vlády by měl být schválen později večer. Prezident Andrzej Duda by mohl ve středu podepsat Tuskovu vládu; jeho pondělní přítomnost v Sejmu naznačuje, že se pravděpodobně podvolí.

Prioritou Tuskovy vlády je přimět EU, aby začala uvolňovat 36 miliard eur splatných Polsku ve fondech na obnovu po pandemii, které byly zablokovány kvůli obavám o vládu zákona. Pokud vše půjde podle plánu, Tusk odcestuje ve čtvrtek do Bruselu, aby zastupoval Polsko na čtvrtečním a pátečním summitu Evropské rady, jehož klíčovým tématem bude válka na Ukrajině a její snaha o vstup do EU.

Očekává se, že nová vláda přijme opatření k obnovení neutrality klíčových státních institucí, včetně soudů, veřejnoprávních médií a dokonce i národní banky. Na základě podpory voličů strany PiS potvrdil Donald Tusk, že od roku 2024 se přídavky na děti zvýší na 800 zlotých (180 eur) měsíčně, což bylo slíbeno během kampaně PiS. Tuskův tým také slíbil zvýšení platů učitelů jako jedno z prvních opatření, která nová vláda implementuje.

V pondělí večer bylo v Sejmu zvolení Donalda Tuska pro mnohé emotivním okamžikem. Ve své děkovné řeči vyslovil poděkování Lechu Walesovi, prvnímu demokratickému prezidentovi Polska a nositeli Nobelovy ceny za mír, kterého označil za svou inspiraci. Walesa, i přes nedávné zotavení z COVID-19, se zúčastnil zasedání v Sejmu.

Donald Tusk, kterého strana PiS opakovaně obviňovala z jednání v zájmu Německa, také zmínil své dva prarodiče, kteří se za druhé světové války bránili kolaboraci s nacistickým Německem.

Po Tuskově projevu poslanci spontánně začali zpívat polskou hymnu, kterou sledovali diváci na velkých obrazovkách v kinech hlavního města.

Ve výrazném epilogu večera, po zazpívání hymny, Jarosław Kaczyński znovu přistoupil k pódiu a vykřikl směrem k Tuskovi: "Jste německý agent!"