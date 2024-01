Kde skončily desetitisíce ukrajinských dětí? OSN si došlápla na Kreml

Výbor OSN pro práva dítěte (CRC) provede během dvou dnů pravidelnou kontrolu a zkoumá záznamy poskytnuté Ruskem. CRC, skládající se z 18 nezávislých odborníků, již předtím poslal Moskvě seznam nedostatků, včetně otázek týkajících se evakuace dětí a opatření na ochranu jejich identity.

Rusko tvrdí, že odvádění dětí do Ruska je prováděno s jejich souhlasem a na jejich žádost. Nicméně Kyjev odhaduje, že od začátku ruské invaze bylo násilím převezeno do Ruska přibližně 20 000 dětí, z nichž se pouze zhruba 400 vrátilo.

OSN má zájem zejména o opatření, která Rusko podniklo k zachování identity dětí, včetně národnosti, jména a rodinných vazeb. Organizace také očekává, že CRC bude požadovat vytvoření mezinárodního právního mechanismu pro identifikaci a návrat těchto dětí zpět do jejich domovů.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal loni v březnu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou. Důvodem jsou právě únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Západní státy včetně Česka i Ukrajina krok ICC označily za historický a přivítaly ho. Rusko jurisdikci ICC neuznává; Kreml uvedl, že zatykač nemá právní základ. Únosy dětí z Ukrajiny do Ruska označuje Lvovová-Bělovová za humanitární činnost. Stíhání bude mít podle odborníků pro Putina v dohledné době jen omezené důsledky.

"Zločiny byly údajně na ukrajinském okupovaném území páchány nejpozději od 24. února 2022. Existují opodstatněné důvody domnívat se, že prezident Putin za ně osobně nese odpovědnost," stojí v prohlášení soudu, který týmiž slovy okomentoval i zatykač vydaný na Lvovovou-Bělovovou. Hlavní prokurátor ICC Karim Khan řekl, že z ukrajinského území byly do ruských sirotčinců a dětských domovů odvezeny stovky dětí. "Domníváme se, že mnoho z nich bylo poté předáno k adopci v Rusku," dodal Khan.

Stíhaná osmatřicetiletá vysoká úřednice Kremlu vinu odmítá; podle agentury RIA se pozastavila nad tím, jak mezinárodní společenství "ocenilo" její snahu pomoci dětem odváženým z Ukrajiny z oblasti bojů, a zdůraznila, že v této své práci hodlá pokračovat. Lvovová-Bělovová v únoru oznámila, že "adoptovala" dítě z ukrajinského Mariupolu, který ruské jednotky ovládly po tvrdých bojích loni v květnu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov stíhání prezidenta Putina označil za "nehorázné a nepřijatelné". Jelikož ale Rusko jurisdikci ICC neuznává, nemá takové rozhodnutí podle něj "pro Rusko z pohledu práva žádný základ".

Ukrajinští představitelé vydání zatykače označili za historický krok a uvedli, že je to pouhý začátek pohnání vedení Ruské federace k odpovědnosti za zločiny, kterých se dopouští na Ukrajině. "Bez rozkazu nejvyššího vůdce teroristického státu by takovou zločinnou operaci nebylo možné provést," uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Oddělování dětí od rodin, odebírání jakékoli možnosti kontaktovat své příbuzné, ukrývání dětí na ruském území - to vše je evidentně ruská státní politika, státní rozhodnutí, státní zlo," napsal na svém telegramu prezident.