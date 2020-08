Koronavirová pandemie bude do dvou let minulostí, věří WHO

Aktualizováno 20:45 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) doufá, že koronavirová pandemie bude za méně než dva roky minulostí. Řekl to dnes podle agentury Reuters šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poukázal na to, že dva roky trvala pandemie španělské chřipky, která propukla v roce 1918. WHO dnes rovněž doporučila, aby děti od 12 let nosili roušky stejně jako dospělí.