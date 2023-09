Kreml kritizuje další americkou pomoc Kyjevu: Chtějí pokračovat ve válce do posledního Ukrajince

Mluvčí Kremlu Peskov obvinil Spojené státy z bezohledné podpory Kyjeva. „Opakovaně jsme slyšeli prohlášení, že hodlají Kyjev podporovat, dokud to bude nutné. Jinými slovy, v podstatě hodlají i nadále udržovat Ukrajinu ve válečném stavu a vést a pokračovat v této válce až do posledního Ukrajince, aniž by na to šetřili peníze,“ uvedl. Jeho prohlášení citovala americká stanice CNN .

Tvrzení Peskova přišlo ve chvíli, kdy se americký šéf diplomacie Blinken vydal na předem neohlášenou návštěvu ukrajinské metropole, o níž informují například New York Times . Očekává se totiž, že ohlásí novou pomoc ve výši přes miliardu amerických dolarů.

Ta má zahrnovat finanční a humanitární pomoc, pro NY Times to uvedl novinář cestující s Blinkenem. „Spojené státy budou rovněž pokračovat v pomoci Ukrajině se zbraněmi pro její protiofenzívu, která byla zahájena v červnu a jejímž cílem je pomoci prolomit ruská minová pole a vyčistit zákopy,“ dodal.

V reakci na ohlášení další pomoci Kyjevu Peskov rovněž sdělil, že to „nebude moci ovlivnit průběh speciální vojenské operace“. Zprávu o americké pomoci citovala od CNN i ruská agentura TASS .

Po setkání se svým protějškem Dmytrem Kulebou Blinken ocenil „dobrý pokrok, kterého Ukrajina dosáhly v protiofenzívě“. „Jsem zde především proto, abych demonstroval naši trvalou a odhodlanou podporu Ukrajině, která se vypořádává s touto agresí,“ prohlásil.

„V protiofenzivě jsme zaznamenali značný pokrok, což je velmi povzbudivé. Chceme se ujistit, že Ukrajina má vše, co potřebuje nejen k úspěchu v protiofenzívě, ale má i to, co potřebuje z dlouhodobého hlediska, aby se ujistila, že má silné odstrašující prostředky, silnou obrannou kapacitu, aby se v budoucnu podobné agrese neopakovaly,“ shrnul šéf americké diplomacie.