MANUÁL: Dnes startují krajské a senátní volby. Jak volit a kde nekroužkovat?

V pěti obcích postižených záplavami zorganizuje hlasování ministerstvo vnitra. Tyto volby jsou považovány za důležitý ukazatel voličských preferencí před sněmovními volbami, které se budou konat příští rok. K prvním voličům tradičně patří představitelé politických stran i prezident Petr Pavel s manželkou.

V krajských volbách voliči rozhodnou o tom, kdo bude následující čtyři roky řídit jejich region a ovlivňovat například dostupnost zdravotní péče či stav silnic. V senátních volbách se rozhodne, jakou většinu budou mít vládní strany v horní parlamentní komoře a zda nejsilnějším klubem, s právem nominovat předsedu Senátu, zůstane klub ODS a TOP 09.

Volební místnosti se otevřou ve 14:00 a voliči budou moci hlasovat do 22:00. Další možnost odevzdat svůj hlas budou mít ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. K hlasování je nutné mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komise mohla ověřit totožnost voliče.

V krajských volbách mohou voliči na vybraném hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla podpořit maximálně čtyři kandidáty preferované strany. Kandidátům postačí k získání mandátu pět procent preferenčních hlasů. Hlasovací lístek musí být vložen do obálky, kterou voliči obdrží od volební komise, a následně vhozen do volební urny.

Volby do Senátu se uskuteční ve 27 senátních obvodech. V senátních volbách se vybraný lístek se jménem kandidáta vkládá do jiné obálky, kterou volič také obdrží od komise. Tento lístek se nijak neupravuje. V případě chyby budou hlasy neplatné.

Protože se první kolo senátních voleb koná zároveň s volbami do krajských zastupitelstev, je potřeba si ohlídat barvu hlasovacích lístků. Pro volby do Senátu jsou lístky žluté a vkládají se do žluté úřední obálky, zatímco lístky pro krajské volby jsou šedé. Pro druhé kolo senátních voleb již nebudou lístky doručeny na adresu a volič si je vyzvedne přímo ve volební místnosti.

V obou volbách mohou hlasovat občané České republiky, kteří dosáhli věku 18 let. Pokud volič dovrší 18 let druhý den voleb, má rovněž právo hlasovat. V případě druhého kola může volit i ten, kdo oslaví 18. narozeniny druhý den po jeho konání.

Po příchodu do volební místnosti je potřeba komisi předložit platný občanský průkaz nebo pas, aby mohla ověřit totožnost a občanství. Poté se volič s lístky a obálkou přesune do prostoru pro tajné hlasování.

Volit lze pouze v okrsku, kde má volič trvalý pobyt, nebo s voličským průkazem. Volební lístky obdrželi voliči do schránky nejpozději tři dny před volbami. Každý lístek odpovídá jednomu kandidátovi a je samostatně vytištěn. Lze si je také vyzvednout přímo ve volební místnosti.