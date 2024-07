Kreml "pečlivě zváží", jak zareaguje na rozhodnutí EU převést výnosy ze zmrazených ruských aktiv na Ukrajinu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek oznámila, že EU poskytne Ukrajině 1,5 miliardy eur na obranu a obnovu. Tyto finanční prostředky pocházejí z výnosů ruských aktiv zmrazených v rámci EU.

Evropské vlády se dohodly, že zisky ze zmrazených ruských aktiv v Evropě budou použity na podporu Ukrajiny. Podle diplomatů schválení potřebných právních opatření zdržovalo Maďarsko.

Nicméně, šéf evropské diplomacie Josep Borrell koncem června oznámil, že EU našla způsob, jak využít zmrazené ruské fondy bez nutnosti získat souhlas všech členských zemí. V rozhovoru pro The Financial Times Borrell uvedl, že vzhledem k tomu, že Maďarsko se zdrželo hlasování o přidělení výnosů ze zmrazených ruských aktiv, "nemělo by být součástí rozhodování o jejich využití."

Agentura DPA upřesnila, že pomoc pro Ukrajinu bude financována z výnosů z ruských aktiv, jako jsou úroky, a nikoliv ze samotných zmrazených aktiv, která zůstávají nedotčena, upozornil server Kyiv Independent.

Z celkových finančních prostředků bude podle německé agentury 90 % použito na vojenskou pomoc Ukrajině, zatímco zbývajících 10 % bude přiděleno jako přímá finanční pomoc Ukrajině.

Lídři skupiny G7 se v červnu dohodli, že budoucí výnosy z ruských aktiv použijí na financování půjčky pro Ukrajinu ve výši 50 miliard USD. Moskva tento krok označila za nezákonný a obvinila zapojené státy z narušování stability mezinárodního finančního systému.

G7 uzavře rámcovou dohodu o půjčce pravděpodobně do října, uvedl podle Reuters evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. Gentiloni oznámil, že v technických a právních aspektech půjčky bylo dosaženo značného pokroku. Tento komentář pronesl během setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank největších světových ekonomik v Riu de Janeiru.

Gentiloni vyjádřil přesvědčení, že se rámcový plán podaří dokončit do října. Poté bude nutné se do konce roku obrátit na trhy pro realizaci půjčky.

V důsledku sankcí uvalených na Rusko kvůli válce na Ukrajině byla zmražena ruská státní aktiva v hodnotě přibližně 300 miliard USD (276,55 miliardy eur), přičemž asi 210 miliard eur se nachází v členských státech Evropské unie.