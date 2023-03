Kubě chybí pohonné hmoty. Prezident se proto sešel se šéfem Rosněfti

Kubánský prezident uvedl, že co se týká záležitostí Kuby, "přímo a osobně na ně dohlíží (ruský prezident Vladimir) Putin". V několika příspěvcích na twitteru zdůrazňoval, jak dobré jsou vztahy mezi Kubou a Ruskem, ale neprozradil, proč na ostrov přijel Sečin. Šéf Rosněfti měl dále v plánu cestu do Venezuely, která si dnes připomíná desáté výročí úmrtí autoritářského prezidenta Huga Cháveze, který byl blízkým spojencem Kuby i Ruska.

Komunistická Kuba zažívá nejzávažnější ekonomickou krizi za několik posledních desetiletí. Výkon jejího hospodářství negativně ovlivňují dopady pandemie covidu-19, americké sankce platné více než 60 let i centrální plánování ekonomiky. Dlouhé fronty na základní potřeby, jako jsou potraviny, léky nebo pohonné hmoty v loňském roce vedly k odchodu dalších Kubánců ze země. Mnoho z nich se chce dostat do Spojených států. Rusko Kubě v únoru poskytlo "nouzový" dar 25.000 tun pšenice, šlo o druhou takovou pomoc během jednoho roku. Agentura Reuters to označuje za známku prohlubování vazeb mezi těmito dlouhodobými spojenci. Rusko, na které dopadají západní sankce kvůli invazi na Ukrajinu, se snaží posílit ekonomickou i politickou spolupráci se zeměmi, jež se staví proti tomu, co Moskva nazývá americkou hegemonií.