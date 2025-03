Kuleba: Trump nic nezmění. Popsal, proč válka na Ukrajině jen tak neskončí

V rozhovoru pro CNN ve vysílání pořadu „Fareed Zakaria GPS“ zdůraznil, že klíčem k míru je Moskva, nikoliv Kyjev.

Kuleba, který zastával post ministra zahraničí v administrativě prezidenta Volodymyra Zelenského od března 2020 do září tohoto roku, zmínil, že jakékoliv rychlé ukončení konfliktu je nepravděpodobné. „Nemám žádná očekávání, že by válka skončila rychle,“ prohlásil.

Donald Trump během své prezidentské kampaně několikrát zdůraznil, že by dokázal válku ukončit během prvního dne svého úřadování, pokud ne dříve. Podrobnosti, jak by toho dosáhl, však zatím nespecifikoval.

Kuleba zároveň upozornil na tři klíčové faktory, které brání rychlému řešení konfliktu. „Co vím jistě, je, že za prvé: Zelenský nepodlehne nátlaku. Za druhé: Ukrajina nepřistoupí na žádné rychlé řešení. A za třetí, a nejdůležitější: klíč k míru leží v Moskvě, ne v Kyjevě,“ uvedl Kuleba.

Moderátor Fareed Zakaria se Kuleby zeptal, zda v Kyjevě panují obavy, že Trumpova administrativa by mohla tlačit Ukrajinu k přijetí mírového plánu, který by zahrnoval vzdání se území, jež nyní okupují ruské síly.

Toto území představuje přibližně pětinu ukrajinského území. Kuleba odpověděl, že Ukrajina si nedělá žádné iluze o Trumpově administrativě, ale že debata by se měla zaměřit na Moskvu, která je za válku odpovědná.

„S veškerým respektem bychom neměli začínat diskusi tím, co je Ukrajina připravena přijmout. Měli bychom klást plnou odpovědnost na stranu, která tuto válku zahájila,“ uvedl Kuleba.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se v posledních týdnech vyostřila. Do bojů se podle zpráv připojili severokorejští vojáci, americký prezident Joe Biden schválil použití dlouhého dosahu amerických raket proti ruským cílům, a Vladimir Putin potvrdil nasazení nových balistických raket proti Ukrajině. Tyto eskalace přidávají další vrstvu napětí do už tak složitého konfliktu.

Zakaria se Kuleby dále zeptal, zda nasazení smrtících ruských zbraní a hrozby ze strany Putina vyvolávají strach mezi Ukrajinci. „Nebudu skrývat, že lidé na Ukrajině jsou nervózní z posledního útoku,“ přiznal Kuleba. „A oznámení Putina, že budou následovat další údery s mezikontinentálními raketami, tuto nervozitu ještě zvyšuje.“

Kuleba v závěru zdůraznil, že diskuse o míru by se měla zaměřit na podmínky, které by mohly donutit Rusko k zastavení bojů. „Měli bychom začít debatou o tom, co by Putin mohl přijmout jako podmínky příměří,“ uzavřel. „Ukrajina je připravena na jednání, ale bez kapitulace a ztráty své svrchovanosti.“