U důchodů se lehce poupraví výplatní termíny. Měnit se beztak budou i letos

O den dříve budou letos vyplaceny důchody s výplatním termínem 8. května, což je den, na který připadá státní svátek Den vítězství. Lidé dostanou peníze už ve středu 7. května.

Úřad nicméně upozornil, že například o Vánocích by již nemělo dojít ke změnám ve výplatních termínech kvůli systémové změně. Od druhého čtvrtletí letošního roku se očekává snížení počtu na celkem sedm výplatních termínů v sudých dnech od 2. do 14. dne v měsíci.

"Pro klienty s výplatními termíny od 2. do 14. dne v měsíci se nic nemění. Změna se dotkne pouze klientů, kterým je důchod vyplácen od 16. do 24. dne v měsíci. Jejich výplatní termín bude přesunut do první poloviny měsíce, tedy na dřívější výplatní termín. Aktuálně již výplatní termíny v druhé polovině kalendářního měsíce nepřidělujeme," uvedla správa.

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15. dni v měsíci.