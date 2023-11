Lavrov je na summitu OBSE. Lipavský ho neposlouchal, několik zemí akci bojkotuje

Česká republika čelí významnému procesu stárnutí obyvatelstva. Do poloviny století by se mohl počet jedinců ve věku nad 65 let zvýšit z 2,2 milionu na 3,1 milionu, což by znamenalo nárůst podílu této skupiny z pětiny na 30 procent. Vyplývá to z informací, které představil Český statistický úřad (ČSÚ) na tiskové konferenci a na svém webu.