Letadlo se 72 lidmi na palubě havarovalo v Nepálu

Server Hindustan Times napsal, že stroj se zřítil na přistávací dráhu letiště v tomto městě. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět plameny stoupající z trosek.

A total of 68 passengers & four crew members were on board the Yeti airlines aircraft that crashed between the old airport and the Pokhara International Airport, Sudarshan #Bartaula, spokesperson of Yeti Airlines: The Kathmandu Post#nepal pic.twitter.com/ap0Q02NivV