„Twitter“ se podrobil ministerstvu zahraničí a hochlasům. Udělal to samé, co kdysi s Trumpem. Bohužel Elon se s tímto úkolem zjevně nevyrovnal,“ napsal Medveděv na sociální síti Telegram.

Medveděv zároveň dle serveru Ukrajinská pravda připustil, že Rusové docela cynicky používali Twitter „k prosazení našich propagandistických cílů“.

Na základě toho, že Twitter začal blokovat Medveděvovy příspěvky, řekl, že se bez této sociální sítě obejde.



A dodal: "Náš hlavní úkol je úplně jiný: uštědřit zničující porážku všem nepřátelům – ukronům – ukroňům v NATO, včetně ničemného Polska a dalších západních hnid. Musíme konečně vrátit všechny naše země."



Je nutné si uvědomit, že toto je rétorika jednoho z čelních představitelů Putinovského režimu a bývalého ruského premiéra a prezidenta, který neváhá označovat země, které se postavily proti ruské agresi za nepřátele ba i hůř.

Co lze očekávat po ukrajinské ofenzívě?

Britští představitelé na summitu ministrů zahraničí skupiny G7 v Japonsku uvedli, že očekávají odvetný úder Ruska a "musí být připraveni" na extrémní taktiku při pokusu o udržení ukrajinského území.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv v březnu prohlásil, že Moskva je připravena Ukrajincům úder vrátit. Varoval, že jeho země by použila "naprosto jakoukoli zbraň", pokud by se Kyjev pokusil dobýt zpět Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Zdá se tak, že Moskva připouští, že by se její síly na Ukrajině brzy mohly ocitnout v defenzivě, protože ruská zimní ofenziva zpomaluje.