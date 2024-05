V rozhovoru pro The Guardian Radosław Sikorski hovořil o bezpečnosti v Evropě a o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Když byl dotázán, zda by Ukrajina mohla zaútočit na cíle uvnitř Ruska, odpověděl, že Rusko pravidelně ostřeluje energetické objekty, plynovody a civilní infrastrukturu. Píše web Polsatnews.

„Kromě použití jaderných zbraní se Rusko neomezuje,“ řekl šéf polské diplomacie.

„Američané řekli Rusům, že pokud odpálíte „nukleární zbraň", i když nikoho nezabije, zasáhneme všechny vaše pozice na Ukrajině konvenčními zbraněmi a všechny je zničíme. Myslím, že je to věrohodná hrozba," dodal.

Na tato prohlášení reagoval Dmitrij Medveděv, bývalý prezident a premiér Ruska. Uvedl, že Radosław Sikorski nejen zkresluje fakta, ale také neuváženě směřuje hrozby vůči Rusku.

„Polský ekvivalent podivného tvora jménem Blinken s mnohem zvučnějším příjmením Sikorski se zřejmě rozhodl vyděsit své vlastní pány... Za prvé, Yankeeové zatím nic takového neřekli, protože jsou opatrnější než Poláci - za druhé, útok Američanů na naše cíle znamená rozpoutání světové války a ministr zahraničí, dokonce i země jako Polsko, by to měl pochopit,“ napsal na sociální síti.

Medveděv však stále neměl dost a pokračuje. Dále ve svém prohlášení uvedl, že pokud by byly použity jaderné zbraně, Polsko rozhodně nebude v bezpečí. Vyhrožoval zničením Varšavy.

„A za třetí - pokračoval - vzhledem k tomu, že další Polák Duda nedávno oznámil své přání rozmístit TNW (taktické jaderné zbraně - pozn. redakce) v Polsku, Varšava nezůstane stranou a určitě dostane svůj podíl radioaktivního popela. Je to opravdu to, co si přejete?" - napsal Medveděv.

Medvěděv a válka na Ukrajině

Během vypuknutí konfliktu na Ukrajině se na jeho telegramovém účtu objevila řada nenávistných prohlášení. Tvrdil, že Ukrajinci nenávidí Rusko a přejí mu zkázu. „Dokud budu živý, udělám všechno pro to, aby zmizeli,“ napsal.

Podpořil také Putinovo rozhodnutí o uznání Luhanské a Doněcké lidové republiky. Po pozastavení členství Ruska v Radě Evropy označil toto rozhodnutí za nespravedlivé, ale viděl v něm příležitost obnovit trest smrti v ruském právu.

Patrně je bytostně přesvědčený, že nejlepší budoucností, v jakou mohou občané Ukrajiny nyní doufat, je, že se „stanou otroky nemocného evropského panoptika“. USA Medveděv přirovnal k násilníkovi a Ukrajinu k jeho oběti.

Vyhrožování Medveděva po teroristickém útoku v Rusku

Někteří ruští poslanci po útoku ihned obvinili Ukrajinu a vyzvali k zintenzivnění úderů. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který je nyní již zmíněným místopředsedou ruské Rady bezpečnosti, řekl, „že pokud se dokáže účast Ukrajiny na útoku, všechny zapojené „musí vypátrat a bez milosti zabít, včetně představitelů státu“.

Zdroje ze zpravodajských služeb USA však pro tiskovou agenturu The Associated Press uvedly, že americké zpravodajské služby získaly informace, že odnož Islámského státu v Afghánistánu plánují útok v Moskvě, a Washington tyto informace Rusku poskytl.