Muž z Kremlu má obavy, řekl Zelenskyj po konci Prigožinova povstání

"Já to řeknu: Muž z Kremlu má pochopitelně velké obavy, zřejmě se někde schovává a neukazuje se. Ví, že má strach z hrozby, kterou sám stvořil. Všechno zlo, všechna nenávist - to on ji šíří," uvedl Zelenskyj podle CNN.

Poslední události podle ukrajinského prezidenta ukazují, že ruští lídři nemají kontrolu nad ničím. "Ukázali všem ruským banditům, žoldnéřům, oligarchům a dalším, jak jednoduché je ukořistit ruská města a zbraně," dodal.

Zelenskyj už v průběhu vzpoury vzkázal, že "naprostá ruská slabost" je evidentní. "Čím déle Rusko drží své vojáky a žoldáky na našem území, tím víc chaosu, bolesti a problémů bude mít u sebe. To je zřejmé. Ukrajina je schopná bránit Evropu před šířením ruského zla a chaosu," napsal na telegramu. Ukrajince vyzval, aby zůstali jednotní. Vyjádřil také důvěru armádním velitelům a vojákům.

Ukrajina se od 24. února 2022 brání ruské agresi, už o osm let dříve jí byl Ruskem anektován poloostrov Krym. Konflikt je aktuálně v další fázi, kdy probíhá dlouho očekávaná ukrajinská protiofenziva.

Rusko se potýkalo s ozbrojenou vzpourou od nočních hodin. Prigožin předtím prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Ruský prezident Vladimir Putin v dopoledním projevu přiznal "složitou situaci" v Rostově na Donu. Wagnerovci tam obsadili veškerá klíčová místa včetně velitelství zodpovědného za vojenské operace na Ukrajině. Následně se vydali směrem na Moskvu.

V sobotu večer Prigožin oznámil, že svým jednotkám nařídil, aby zastavily postup na hlavní město a vrátily se na své základny. Stalo se tak po domluvě s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, který s ním jednal na základě mandátu od Putina. Dohoda má zaručit bezpečí bojovníkům z Wagnerovy skupiny.