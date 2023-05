Na korunovaci čekají v centru Londýna davy lidí a jednotky odpůrců. Někteří na místě stanovali

Kdekdo se před několika měsíci divil, když hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo po prosincovém konci v Manchesteru United zamířil do saúdskoarabského Al-Nassru. Nyní se ve španělských médiích objevila informace o tom, že by rád Arabský poloostrov opustil a vrátil se do Evropy, konkrétně do Realu Madrid. Ten už mu měl podle britského deníku The Sun nabídnout spolupráci, ovšem nikoli jako fotbalistovi. Není tak tedy jasné, zda s takovou nabídkou Cristiano Ronaldo bude souhlasit.