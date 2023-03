Na Krymu se ozvaly výbuchy, podle ruských úřadů útočily drony

Policie plánuje získat tři velkokapacitní vrtulníky a zřídit novou výcvikovou základnu pro elitní Útvar rychlého nasazení (URNA) za peníze ze zvýšených výdajů na obranu. Jde o projekty za jednotky miliardy korun, policie by je chtěla uskutečnit zhruba do deseti let. Deníku N to dnes řekl policejní prezident Martin Vondrášek.