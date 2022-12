Nákupní centrum nedaleko Moskvy zachvátil požár

Pražský dopravní podnik (DPP) chce příští rok zahájit stavbu druhého úseku metra D a tramvajové trati v horní části Václavského náměstí. Plánuje také, že dokončí budované trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina a z Modřan do Libuše a postaví i zprovozní koleje z Holyně do Slivence. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel DPP Petr Witowski. Podnik podle něj také začne se stavbou trolejbusové trati na letiště či umožní bezkontaktní nákup jízdenek ve všech autobusech.