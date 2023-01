NATO nepřestane vnímat Rusko jako hrozbu ani v případě jeho porážky na Ukrajině

"Ať už válka dopadne jakkoli, Rusové budou mít s největší pravděpodobností podobné ambice... hrozba tedy nezmizí," řekl Bauer novinářům v bruselském sídle aliance. Ačkoli ruské síly, vybavení a munice byly válkou vyčerpány, země NATO očekávají, že se Moskva pokusí obnovit a dokonce posílit své vojenské kapacity, dodal admirál.

"Obecné přesvědčení je, že Rusové obnoví to, co měli, sami se také z tohoto konfliktu poučí a pokusí se vylepšit to, co měli," řekl Bauer, když hovořil na závěr dvoudenního setkání nejvyšších vojenských důstojníků členských zemí NATO. "Takže to s největší pravděpodobností bude mít v budoucnu dopad na naše plány," dodal.

Podle Bauera bude trvat nějakou dobu, než Severoatlantická aliance vyhodnotí, jak dlouho bude Rusko potřebovat na obnovu a zlepšení svých sil.

"Je to tři až pět let? Je to tři až deset let? O tom si budeme muset společně promluvit. Je to něco, co budou zkoumat zpravodajské služby," řekl Bauer, jehož výbor je nejvýše postaveným vojenským orgánem NATO.