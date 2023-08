Největší pátrací akce za 50 let. Lochnesskou příšeru hledaly o víkendu stovky lidí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že by rád uspořádal prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině už v roce 2024. Vzhledem k tomu, že během války jsou v zemi volby zakázané, by to ale vyžadovalo legislativní změny, finanční prostředky a mezinárodní pozorovatele i v první linii.