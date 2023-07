Karel III. se stal skotským králem. Při korunovaci v Edinburghu lidé protestovali + FOTO

Na slavnostní bohoslužbě v edinburské katedrále svatého Jiljí se objevila řada významných osobností. Mezi nimi byl i skotský premiér Humza Yousaf, který přednesl čtení. O hudební doprovod se postarala renomovaná houslová virtuoska Nicola Benedettiová.

Procesí po Královské míli v starém městě Edinburghu přitáhlo tisíce diváků, kteří chtěli být svědky historické chvíle. Nicméně, kvůli letnímu období a dovoleným nezískala událost pozornost tolika Britů. Akce nebyla bezkontroverzní, ačkoliv v malém měřítku. Několik protestujících, kteří se stavěli proti monarchii, bylo zatčeno během procesí, uvádí deník The Guardian.

Po bohoslužbě v edinburské katedrále svatého Jiljí se uskutečnilo slavnostní procesí po Královské míli, kterého se zúčastnila stovka lidí z různých oblastí skotského života. Kromě toho se na události představilo také více než 700 příslušníků různých armádních sborů. Celé procesí bylo vyvrcholením slavnostního dne a bylo doprovázeno ohromujícími zvuky čestné salvy jednadvaceti výstřelů z děl na Edinburském hradě. Navíc nad městem prolétly červené šípy (Red Arrows), prestižní akrobatická letka britského královského letectva.

Karel III. při bohoslužbě neponechal nic náhodě. On a Kamilla měli na sobě hermelínový hábit a chocholaté klobouky Řádu bodláků, možná si vzpomněli na rozhodnutí jeho matky v roce 1953 mít na bohoslužbě praktické šaty a kabelku, což urazilo některé Skoty, kteří to považovali za příliš ležérní, uvedl list The New York TImes.

Nicméně, na místě se také shromáždila asi stovka protestujících, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s monarchií. Protestující se především soustředili u paláce Holyroodhouse, odkud král Karel III. s manželkou Camillou odjeli do katedrály. Během protestu měl příležitost promluvit i místopředseda skotských zelených Patrick Harvie, který vyjádřil názory demonstrantů.

"Čeho jsme v posledních měsících svědky, je okázalé rozhazování vašich peněz ve prospěch těch nejbohatších lidí v zemi," řekl Harvie. "A to všechno proto, aby si mohli uspořádat jakousi předraženou přehlídku ve stylu Her o trůny," dodal. Hra o trůny je americký dramatický fantasy seriál.

Hloučky protestujících s cedulemi "to není můj král" na některých místech stály hned vedle podporovatelů monarchie, kteří třímali cedule s nápisem "Karel, král Skotů", píše BBC.

Charles byl obdarován žezlem, státním mečem a korunou, kterou poprvé použili při korunovaci skotské královny Marie v roce 1543, píše Mark Landler z The New York Times.

Skotsko není královstvím od roku 1707, kdy zemi zákon o Unii spojil s Anglií. Takže rituály a paráda, které se odehrávaly ve skotském hlavním městě, byly spíše ceremoniální než zákonem stanovené.

Ale měli hlubokou politickou rezonanci v hrdé zemi, kde jsou vášně pro nezávislost stále silné. Stejně jako jeho matka královna Alžběta II. i Karel touží prosadit své osobní vazby ke Skotsku a to nejen proto, aby získal podporu Skotů, ale také je připoutal blíže k unii. Alžběta odcestovala do Edinburghu po své korunovaci v roce 1953 na podobnou prezentaci skotských korunovačních klenotů.

„Je to všechno o snaze upevnit unii, což byl pravděpodobně jeden z největších úspěchů Alžběty jako monarchy,“ řekl královský historik Ed Owens. "Výzvou pro krále Karla je to, že je historicky těsněji spojen s Walesem a průzkumy veřejného mínění ukázaly, že severně od hranic ho žádná velká láska nečeká."

Když královský pár opouštěl katedrálu svatého Jiljí, skupina protestujících s bannerem "z tohoto paláce by mělo být sociální bydlení" přilákala řevem pozornost policistů. Policie dotyčné zatkla po krátkém rozhovoru, během něhož demonstranti začali cosi sprostě říkat, popsal z místa novinář BBC David Cowan.