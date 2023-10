Netanjahu: Izrael jde do dlouhé a těžké války

Izrael podle premiéra Benjamina Netanjahua vstupuje do dlouhé a obtížné války, kterou mu vnutil vražedný útok Hamásu. Netanjahu se takto vyjádřil na X.

Po zasedání bezpečnostního kabinetu také řekl, že Izrael chce zničit vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu. Izrael zastaví dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do pásma Gazy, které je pod kontrolou radikálního Hamásu.

"Obnovíme bezpečnost pro občany Izraele a zvítězíme," napsal Netanjahu podle zmíněného listu The Times of Israel. V první fázi války chce podle něj Izrael především "zničit většinu nepřátelských sil", které pronikly do Izraele z pásma Gazy a zabíjejí civilisty i vojáky.

Úřad izraelského premiéra rovněž uvedl, že reakce Jeruzaléma na útoky zbaví Hamás a Islámský džihád "schopnosti a touhy ohrožovat a škodit občanům Izraele po mnoho příštích let". V noci na neděli pak Izrael znovu zaútočil na cíle Hamásu v pásmu Gazy.

Podle dosavadních informací si útok ozbrojenců Hamásu vyžádal více než 300 mrtvých a asi 1 600 zraněných.

V kibucu Beeri na jihu země se izraelským silám podařilo v neděli večer osvobodit téměř 50 lidí, které palestinští ozbrojenci několik hodin zadržovali. Další rukojmí byli zachráněni v kibucu Ofakim. Asi po 20 hodinách se Izraelcům podařilo znovu dobýt policejní stanici ve Sderotu, kterou obsadili ozbrojenci. Podle zpravodajského serveru Ynet při tom přišlo o život asi deset ozbrojenců.

Do centra, které koordinuje pátrání po pohřešovaných, mezitím míří desítky lidí. Někteří s sebou mají například zubní kartáčky nebo jiné osobní věci příbuzných, aby je bylo možné identifikovat pomocí testů DNA.

„Toto je nepřítel, který vraždí děti a matky v jejich domovech, v jejich postelích. Nepřítel, který unáší staré lidi, děti, mládež. Vrazi, kteří masakrují a vraždí naše občany, naše děti, které se jen chtěly o prázdninách bavit,“ řekl Netanjahu.

Premiér se nezmínil o diskuzích, které vedl s opozičními vůdci za účelem vytvoření nouzové vlády jednoty, ale poznamenal, že celý jeho kabinet, složený především ze zastánců tvrdé linie, kteří dlouho prosazovali širší akci proti Gaze, stál za rozhodnutím tvrdě zasáhnout.

"Jakékoli místo, kde se Hamas rozmístí, v tomto zlém městě, všechna místa, kde se Hamas skrývá a působí - proměníme v ruinu," dodal.

Zelenskyj podpořil Izrael

Izrael má nezpochybnitelné právo bránit se proti útokům ozbrojenců z palestinského hnutí Hamás, prohlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země již více než 19 měsíců odolává ruské invazi, informuje agentura AFP.

"Izrael má plné právo bránit se proti teroru. Stejně jako každý jiný stát. A je velmi důležité, aby celý svět reagoval na teror jednotně a zásadově," napsal Zelenskyj v aplikaci X. Ukrajinská první dáma Olena Zelenská poznamenala, že Ukrajinci "chápou a sdílejí bolest izraelského lidu".