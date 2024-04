"Netanjahu ztratil schopnost zastrašit nepřítele." Opozice chce s pomocí vlády sesadit izraelského lídra

Podle informací zveřejněných deníkem The Times of Israel (TOI) Lapid uvedl, že "Ganc by mohl být premiérem a není občana, který by nepřivítal Eizenkota jako ministra obrany".

Kromě toho Lapid kritizoval Netanjahuovu vládu, že dovedla Izrael k úplné ztrátě schopnosti odradit nepřítele od války, což dokládá i nedělní bezprecedentní dronový a raketový útok ze strany Íránu. Ostře kritizoval Netanjahuovu vládu i za "židovské teroristické násilí" vůči Palestincům na Západním břehu, které se za jeho vlády vymklo zpod kontroly.

V Předjordánsku, kde po začátku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem prudce vzrostl počet násilných útoků, izraelští osadníci v průběhu víkendu podpalovali palestinské domy a auta a způsobili smrt nejméně dvěma lidem. Tyto akce označil Lapid za varování, že "pokud nebudeme s touto vládou jednat, přinese to zkázu".

Současná vláda, která zahrnuje i osadníky, kteří podporují tvrdou linii vůči Palestincům, prosazuje rozšiřování židovských osad na Západním břehu, který Izrael okupuje od roku 1967. TOI připomněl, že začátkem dubna Ganc vyzval Netanjahua k dohodnutí termínu pro předčasné volby, ale premiér to odmítl.

Podle nedávných průzkumů veřejného mínění si téměř tři čtvrtiny Izraelců přejí, aby Netanjahu odstoupil, přičemž polovina voličů podporuje předčasné parlamentní volby.

Netanjahu v posledních měsících čelil masovým protestům kvůli obavám o osud rukojmích držených Hamásem v Pásmu Gazy, ale také kvůli oživení protivládního hnutí, které nesouhlasí s politikou současné vlády.

Strana premiéra Likud ve svém prohlášení zdůraznila Netanjahuův podíl na "globální kampani" za zastavení Íránu ve vývoji jaderných zbraní, což Teherán popírá.