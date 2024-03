Nový průzkum ukázal, jak si u voličů vedou Biden a Trump. Rozdíl je markantní

Jeho nástupci v této funkci, demokratovi Joeu Bidenovi, by dalo svůj hlas 43 procent voličů.

Z průzkumu vyplývá, že pouze jeden ze čtyř respondentů uvedl, že USA se v současnosti ubírají správným směrem. S politikou prezidenta Bidena nesouhlasí 47 procent dotázaných, což je nejvyšší hodnota od začátku jeho funkčního období.

Podle průzkumu by Trumpa v listopadových volbách opět volilo 97 procent voličů, kteří mu dali hlas v roce 2020. Za Bidena by tentokrát hlasovalo jen 83 procent dotázaných, deset procent by podpořilo Trumpa.

Průzkum NYT ukázal, že 19 procent voličů nesouhlasí ani s Bidenem, ani s Trumpem. Biden je však méně neoblíbený (38 procent) než Trump (45 procent).

Toto sedmiprocentní rozpětí je podle NYT signifikantní: v posledních dvou prezidentských volbách vyhrál kandidát, který mezi „double haters“ je méně neoblíbený.