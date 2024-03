Obyvatelé Pásma Gazy ze zoufalství vyrabovali z konvoje stovky tun potravin

WFP informoval, že potravinový konvoj, složený z 14 nákladních vozů, čekal na kontrolním stanovišti Wádí Gaza tři hodiny. Poté, co konvoj změnil trasu, ho zastavil "velký dav zoufalých lidí", který podle WFP vyraboval přibližně 200 tun potravin.

Tento konvoj byl prvním od 20. února, kdy WFP zastavil dodávky pomoci do Pásma Gazy kvůli střelbě na konvoj a rabování nákladních automobilů. WFP tehdy situaci popsal jako úplný chaos a násilí v důsledku zkolabování občanského řádu.

WFP uvedl, že zkoumá všechny možnosti dodávek pomoci. Silniční spojení je však jediným způsobem, jak do Pásma Gazy dopravit velké množství potravin k odvrácení hladomoru.

Jordánské letectvo spolu s dalšími zeměmi v úterý shodilo z letadel šest tun jídla, což by mělo podle letectva postačit pro 20 000 obyvatel.

"Letecké dodávky jsou poslední možností, ale není možné odvrátit hladomor. Potřebujeme vstupní body na sever Pásma Gazy, které nám umožní dodat dostatek jídla pro půl milionu lidí v nouzi," prohlásil zástupce ředitele WFP Carl Skau.

I tři americká vojenská transportní letadla v sobotu shodila první humanitární pomoc pro civilisty do Pásma Gazy.

Podle stanice CNN bylo do palestinské enklávy shozeno 66 balíků, které obsahovaly 38 000 dávek potravinové pomoci.

Americký prezident Joe Biden avizoval tuto operaci ještě v pátek - den poté, co během rozdávání humanitární pomoci Palestincům v Gaze přišlo o život více než 100 lidí.

Izrael tvrdí, že mnoho obětí čtvrtečního incidentu bylo ušlapáno v tlačenici. Zároveň přiznal, že izraelští vojáci stříleli na některé lidi v davu, kteří se k nim nebezpečně přiblížili.

Biden také uvedl, že přísun pomoci do Pásma Gazy není dostatečný. Washington podle něj udělá vše, co je v jeho silách, aby se do Gazy dostalo více potřebné pomoci.