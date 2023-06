Oligarchové z okolí Putina bohatnou díky známostem a vědí, jak se chránit před sankcemi

Podrobnosti zveřejnil například server RFE/RL. Navzdory sankcím si členové Putinovy rodiny a jeho kumpáni ponechali nejen mnoho luxusních aktiv v zahraničí, nýbrž mohli pokračovat v dalších investicích. „Veřejnost může poprvé vidět úplnější obraz složité taktiky, která se používá v zákulisí za účelem vyhnutí se zodpovědnosti,“ uvedl šéfredaktor IStories Roman Anin.

Putin měl se svou bývalou manželkou dvě dcery, Mariji a Jekatěrinu, jejichž celá jména nejsou známá, stejně jako informace o jejich rodinném životě nebo kariéře. Mladší ze sester, Jekatěrina, byla kdysi provdána za Kirilla Šamalova. Tehdy vystupovala jako Jekatěrina Tichonovová. Ve 32 letech se stal Šamalov nejmladším ruským miliardářem. O nabytí takového bohatství nejsou známé téměř žádné informace.

Uniklé e-maily ukazují, že při zařizování bydlení novomanželé rozhodně neměli hluboko do kapsy. Roku 2012 si nechali postavit dům v Usovu, což je vesnice v elitní oblasti nedaleko Moskvy, a rovněž nedaleko Putinovy rezidence Novo-Ogarevo.

Podle přiloženého seznamu nákupů stálo jejich vybavení pro malý venkovní stan – stůl, pohovka, pár křesel a látkový závěs – 53 tisíc eur, což je v přepočtu téměř 1,3 milionu korun. Dále za japonské knihy do jejich domácí knihovny zaplatili 7 700 dolarů. Koberec, který si pořídili rovněž do této knihovny, stál 54 300 eur.

Dále Šamalov koupil za 4,5 milionu eur prostřednictvím monacké společnosti Alta Mira sídlo ve francouzském letovisku Biarritz od rodiny Gennadije Timčenka, dlouholetého Putinova přítele a multimiliardáře se zájmy v energetice, dopravě a infrastruktuře. Například nákup terasového a zahradního nábytku je vyšel na 19 tisíc eur.

Kiril je navíc synem Nikolaje Šamalova, jednoho z Putinových nejstarších a nejbližších přátel. V polovině 90. let oba muži založili soukromou komunitu letních domů v Petrohradě Ozero. Putinovi sousedé se po jeho nástupu k moci stali vysokými státními úředníky nebo vedli státní společnosti.

„Podle Kolesnikova byl Šamalov klíčovou postavou v systému, který byl vypracován na Putinův příkaz a v němž byly zdravotnické společnosti nabídnuty lukrativní veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví financované bohatými oligarchy výměnou za slib, že převede třetinu peněz na zahraniční bankovní účty. Tyto peníze pak byly použity na výstavbu ‚Putinova paláce‘ u města Gelendžik,“ komentují investigativní novináři svá zjištění.

Kolem Putina takto vznikla komunita, které se někdy přezdívá Piterští – podle jejich rodného města Petrohrad. „Což je termín, který v sobě analogicky k jiným zeměpisným přívlastkům, jako jsou Tambovští nebo Izmailovští, nese více než závan organizovaného zločinu,“ pokračuje líčení novinářů.

Během dvou desetiletí od nástupu Putina k moci zvládli nashromáždit značné bohatství a moc i jejich děti a vnoučata, načež se začali dostávat do nejvyšších pozic. Server IStories je ironicky popsal jako „noví Piterští“. „Šamalovův e-mailový archiv nabízí zajímavý portrét této skupiny. Mnozí z nich, stejně jako on, vystudovali práva na Petrohradské státní univerzitě. Diskutují o obsazování pozic ve státní správě, státních firmách a velkých podnicích a poznamenávají, že až přijdou do Moskvy, bude to jiné město, než jaké kdysi dobývali jejich rodiče,“ popisují novináři.

Šamalovův obchodní partner Sergej Kolesnikov v roce 2010 obvinil tehdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva z korupce při výstavbě palácové rezidence u Černého moře za jednu miliardu dolarů. Nebyla pro nikoho jiného než pro toho času premiéra Putina.

Velký únik informací ze Šamalovy e-mailové schránky začal ve chvíli, kdy ukrajinský hacker sestavil a dal na prodej miliony hesel a e-mailových adres. Mezi nimi figurovaly i údaje mladého miliardáře.

Z jeho adresy tak unikly desítky tisíc e-mailů z let 2003–2020. Mladý pár utratil miliony za zařízení luxusních domácností v Rusku a ve Francii, přestože Putin zakázal ruským elitám vlastnit zahraniční majetek, píše server IStories. Krátce po svatbě Šamalov utratil 100 milionů dolarů, aby získal podíl v největší ruské petrochemické společnosti v hodnotě 380 milionů.

Později podle investigativních novinářů získal další a mnohem větší podíl v této firmě. Díky takové transakci se z něj stal miliardář. Podle jeho e-mailů šlo jen o jednu z mnoha lukrativních příležitostí, které se mu naskytly.

Ze Šamalova se brzy stal velmi žádaný partner, a to i díky jeho provázaností s politickou mocí. „V jednom případě mu byl nabídnut bezplatný podíl ve velké společnosti výměnou za jeho schopnost ovládat ‚administrativní zdroje‘, což je příkladem propojení moci a obchodu, které charakterizuje současné Rusko,“ píší novináři.

Po svatbě s Jekatěrinou už byl členem rodiny se vším, co k tomu patří. Jedním z hostů na jeho svatbě byl například šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev. Jde o státní investiční fond a jednoho z nejdůležitějších hráčů v ruské ekonomice. Dmitrijev se Šamalovem ochotně sdílel důvěrné dokumenty RDIF.

Když RDIF plánoval koupit společnost Rostelecom, což je jeden z největších ruských telekomunikačních operátorů, poslal mu e-mail s přísně důvěrnými dokumenty. „Posílám to - ale vše je mimořádně důvěrné - pokud potřebujete materiály použít nebo ukázat někomu jinému - dejte mi prosím vědět - poradím vám, jak nejlépe postupovat - protože mnoho z toho, co je přiloženo, je důvěrné a jen pro vaše oči,“ napsal Dmitrijev.

„V roce 2013 RDIF společně s Deutsche Bank koupil 2,7 procenta telekomunikačního operátora za 7,7 miliardy rublů (238 milionů dolarů), šest měsíců poté, co se Šamalov o těchto plánech dozvěděl. Tato zpráva vedla k nárůstu hodnoty akcií Rostelecomu o téměř 30 % v období od srpna, kdy se objevily první zprávy o možném obchodu, do října, kdy byla transakce uzavřena. Někdo, kdo o plánech věděl předem, by na tom mohl slušně vydělat,“ píší investigativní novináři.