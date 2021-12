Omikron se šíří rychleji a infikuje i očkované, potvrdil Ghebreyesus z WHO

"Máme nyní pevné důkazy, že omikron se šíří výrazněji rychleji než varianta delta," řekl podle agentury Reuters Tedros na dnešním tiskovém brífinku v Ženevě. U varianty omikron je podle něj také pravděpodobnější nákaza očkovaných nebo lidí, kteří už nemocí prošli. Varianta omikron se po jižní Africe prudce šíří i do Evropy a experti předpokládají, že v několika týdnech převládne nad dosud dominantní variantou delta. Například v Londýně se tak už stalo.

Rok 2022 se musí stát rokem, kdy "pandemii ukončíme", vyjádřil své přání Tedros a vyzval k potírání nerovnosti v distribuci vakcín a také k obezřetnosti v době nadcházejících svátků. "Už máme této pandemie všichni dost. Všichni chceme strávit čas s našimi rodinami," řekl šéf WHO. Lépe chránit je i sebe však podle něj znamená "v některých případech zrušit akci". Tedros doporučil lidem dvakrát se zamyslet. "Zrušená akce je lepší, než o život méně," zdůraznil.

Tedros rovněž znovu vyzval k usnadnění přístupu chudších zemí k vakcínám. "Pokud chceme v příštím roce pandemii ukončit, musíme ukončit nerovnost (v očkování) tím, že zajistíme, aby bylo 70 procent populace v každé zemi naočkováno v polovině příštího roku," prohlásil Tedros.

Dále šéf WHO zopakoval, že není proti posilujícím třetím dávkám očkování, ale zdůraznil, že by měly být vyhrazeny zranitelným osobám nebo lidem starším 65 let. Země, které podávají posilovací dávky zcela zdravým dospělým nebo dětem, by prý udělaly lépe, kdyby se pokusily o tyto dávky podělit nebo kdyby přesvědčily neočkované lidi, aby se nechali očkovat.