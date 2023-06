Papež František pokračuje v rekonvalescenci, poobědval s personálem nemocnice

Volby do Poslanecké sněmovny by aktuálně vyhrálo opoziční hnutí ANO s více než 33 procenty hlasů a značným náskokem před druhou koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Přes 10 procent by se ještě dostali vládní Piráti. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar.