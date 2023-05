Pavel varoval před uspěchanou protiofenzivou. Válka nemusí skončit vítězstvím Ukrajiny, dodal

Zítra v neděli odstartuje 27. ročník Maratonu Praha. Letos se na něm uskuteční řada novinek. Start jednoho z nejúspěšnějších běžeckých závodů na světě je totiž naplánován z Václavského náměstí a řada doprovodných programů se uskuteční v Marathon Expo na Výstavišti Holešovice. Očekává se více než 10 tisíc běžců. Také letos maraton ozdobí projekt Battle of the Teams, do kterého se zapojilo pět týmů. Slavnostní start provede v neděli od 9:00 prezident Petr Pavel.