Stovky tisíc obyvatel Podněstří zůstaly bez topení a teplé vody poté, co ruská státní energetická společnost Gazprom 1. ledna ukončila export plynu do regionu. Tato situace nastala poté, co vypršela dlouhodobá dohoda o tranzitu plynu přes sousední Ukrajinu.

Moldavská vláda nabídla Podněstří energetickou i humanitární pomoc, ale vedení v Tiraspolu, hlavním městě této neuznávané republiky, tyto nabídky podle zveřejněné korespondence odmítlo. Evropská komise vyzvala Tiraspol, aby spolupracoval s Kišiněvem v zájmu místního obyvatelstva. Mluvčí Evropské komise Anitta Hipper uvedla, že by separatistické vedení mělo přestat blokovat alternativní řešení.

Moldavský premiér Dorin Recean obvinil Moskvu z vyvolávání této krize s cílem destabilizovat region. Podle jeho slov Rusko nejen zastavilo dodávky plynu, ale zároveň zamezilo jakékoli pomoci regionu, kde má nelegálně rozmístěné vojenské jednotky. Recean také uvedl, že tato energetická krize je součástí širšího bezpečnostního problému, který má Rusko za cíl eskalovat před nadcházejícími parlamentními volbami v Moldavsku.

Podněstří, které zůstalo de facto autonomní od války v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu, hostí více než tisíc ruských vojáků. Recean zdůraznil, že současná krize by mohla být krokem k ukončení samostatnosti této oblasti. „Naším cílem je reintegrace země. To musí začít odchodem ruských vojsk, abychom mohli tuto oblast spravovat,“ řekl premiér.

Podle Anatolie Diruna, odborníka na politické vědy z Tiraspolu, pravděpodobně místní úřady čekají na zásah Moskvy. „Myslím, že by se situace mohla vyřešit během týdne či dvou, a proto preferují vyčkat na ruskou intervenci,“ uvedl Dirun.

Evropská unie sleduje situaci velmi pozorně. Mluvčí pro energetiku Anna-Kaisa Itkonen uvedla, že EU vytvořila pracovní skupinu s Moldavskem a pravidelně konzultuje s moldavskými úřady, aby zmírnila dopady ukončení ruských dodávek plynu. Brusel zároveň označil situaci v regionu za velmi vážnou.

Podněstří tak nadále zůstává ohniskem politického a energetického napětí, přičemž řešení krize bude záviset na ochotě zúčastněných stran ke spolupráci a možném diplomatickém tlaku zvenčí.